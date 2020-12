Da Lukaku a Palacio, ecco le probabili formazioni del match Inter-Bologna valevole per la decima giornata di Serie A

Inter-Bologna, in programma domani alle ore 20:45, avrà luogo a San Siro e sarà una partita importante quanto ostica per i nerazzurri che avranno l’occasione di fare del turnover. In difesa dovrebbe esserci D’Ambrosio al posto di Skriniar. Non ci dovrebbe essere Barella che probabilmente avrà il tempo di rifiatare in vista del fondamentale match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Out Darmian e Young che dovrebbero far spazio ad Hakimi e Perisic sulle fasce. In attacco, al fianco dell’insostituibile Lukaku, ballottaggio tra Lautaro e Sanchez. Il Bologna dovrà fare a meno di Orsolini: probabile 3-4-1-2 per Mihajlovic.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Bologna, Mihajlovic: “Solo un modo per fermare Lukaku. C’è una talpa”

Probabili formazioni Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Paolo Valeri.

