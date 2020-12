Le parole del Ds nerazzurro Piero Ausilio prima del match Inter-Torino valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ poco prima della sfida col Bologna valevole per la decima giornata di Serie A. “Se è stato necessario un confronto per svoltare? Non c’è stato – ha esordito il Ds nerazzurro – Io credo che la differenza la faccia sempre il lavoro e noi da questo punto di vista siamo fortunati perché abbiamo un tecnico e uno staff che lavorano duramente. Le prestazioni ci sono sempre state, a volte è venuto a mancare solo il risultato. Se il ritorno al 3-5-2 può cambiare le strategia di calciomercato? I numeri piacciono a voi giornalisti, gli allenatori parlano di altro, di distanze, di attenzione. Al di là del modulo, le ultime partite le abbiamo vinto con merito e adesso vogliamo continare così”, ha concluso Ausilio. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: contatti per Musso | Ecco il ‘pericolo’

Inter, ESCLUSIVO agente Radulovic: “Perfetto per il 3-5-2. Stankovic decisivo”