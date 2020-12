Calciomercato Inter: le ultime dalla Spagna rivelano un addio alquanto clamoroso di un giocatore nerazzurro pieno di esperienza. I dettagli

Da quando è arrivato Giuseppe Marotta come amministratore delegato e Antonio Conte sotto la guida tecnica dell’Inter, i nerazzurri hanno cambiato modo di pensare in campo e non solo. Sembra chiaro, infatti, quanto la rosa sia ringiovanita in poco tempo. Uno dei reparti praticamente non toccati, è quello dell’estremo difensore occupato ormai da anni da Samir Handanovic. Presto, però, le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Handanovic sostituito da Rui Silva

Secondo quanto riportato dalla redazione spagnola ‘Todofichajes’, i nerazzurri avrebbero già pensato al sostituto di Samir Handanovic: Rui Silva. il portiere classe 1994 del Granada avrebbe deciso di non rinnovare il contratto che scade nel 30 giugno 2021 con la sua propria squadra e, in caso Marotta e colleghi facessero sul serio, il portiere portoghese potrebbe arrivare in nerazzurro addirittura a zero. La concorrenza, con Siviglia e Betis in pole, però non manca di certo.

