Inter, Lukaku: “Sono tra i top 5 al mondo. Messi e Ronaldo…”

Definire l’inizio di stagione di Romelu Lukaku straordinario sarebbe poco. Il numero 9 dell’Inter sta segnando un elevato numero di gol con i nerazzurri e la Nazionale belga, ma non solo: alla ‘Beneamata’ si sta rivelando un leader come non mai – questo grazie anche al lavoro fatto da Antonio Conte sul giocatore. In più, punta a diventare un centravanti sempre più determinante e a superare i suoi stessi limiti. Scopriamo come.

Inter, Lukaku: “Sono un top e posso superare i miei limiti come CR7 e Messi”

Il nuovo numero della famosa testata giornalistica francese, ‘France Football’, vede Romelu Lukaku come protagonista assoluto. Il centravanti belga ha parlato del suo stile di gioco e di come, questo, lo metta tra i primi 5 attaccanti più forti al mondo. Il giocatore ex Manchester United ed Everton punta a superare i suoi limiti come hanno già fatto grandi fuoriclasse da tempo:

“Tatticamente, in termini di posizione e movimenti, non posso sbagliarmi. Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. Se Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?“

