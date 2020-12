Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio col top club

E’ finita l’avventura all’Inter di Christian Eriksen. Possibile il trasferimento del danese in un un top club europeo, attraverso uno scambio. Le ultime

E’ finita, anzi stra-finita l’avventura all’Inter di Christian Eriksen. Contestato dai tifosi sui social, Conte ha ormai deciso senza alcuna possibilità di ripensamento di non puntare più sul fantasista danese, nell’anno trascorso in nerazzurro autore di pochissime – si contano sul palmo di una mano – prestazioni positive. Nessuna di queste, però, all’altezza davvero della sua fama. Il club targato Suning ha aperto anche al prestito, seppur l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo non sia del tutto da accontonare. Naturalmente attraverso uno scambio, visto che nessuna società spenderà sui 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Inter, rispunta lo scambio Eriksen-Tolisso: il Bayern punta Neuhaus, ma…

Eriksen in uno scambio, già ma con chi? Partiamo da un presupposto: l’Inter, anzi Conte vuole un centrocampista. Quindi sono più che valide le piste Paris Saint-Germain e Arsenal, rispettivamente in cambio di Paredes e Xhaka. Stamane indiscrezioni di calciomercato hanno poi rilanciato pure la pista Bayern Monaco: Eriksen per Tolisso, francese classe ’94 non intoccabile per Flick e in scadenza nel 2022. Sappiamo che i bavaresi sono più che altro alla ricerca di un mediano, con il 23enne tedesco Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach in cima alla lista dei desideri, tuttavia potrebbe ingolosirli la possibilità di mettere le mani su quello che rimane comunque uno dei migliori centrocampisti offensivi d’Europa. Con uno scambio, ricordiamo, l’Inter e l’altro club potrebbero ipervalutare i cartellini dei due giocatori e mettere a bilancio una plusvalenza.

