Calciomercato Inter, tentativo shock per Lukaku | I dettagli

Immarcabile e decisivo, su Romelu Lukaku piombano le big europee e non solo. Ma l’Inter è pronta a respingere qualsiasi avances, le ultime

Romelu Lukaku non si tocca. E nemmeno si prende, dato che al momento il belga è del tutto immarcabile. Sta vivendo un periodo di forma smagliante il numero 9 nonché trascinatore dell’Inter, così smagliante che il suo nome è protagonista anche delle voci di calciomercato. Alcune di esse davvero clamorose, vedi l’ultima che parla addirittura di un possibile clamoroso tentativo di una big italiana: la Juventus.

Calciomercato Inter, idea Lukaku per la Juventus: la ‘risposta’ dei nerazzurri

Secondo ’90min.com’ la Juve avrebbe cominciato a ragionare sul bomber di Antwerpen come colpo top per l’attacco, chiaramente in vista della prossima stagione. Ricordiamo che il classe ’93 fu a un passo dai bianconeri nell’estate 2019: se Dybala avesse detto sì al Manchester United, lui si sarebbe trasferito a Torino con tanti saluti all’Inter e al suo ‘mentore’ Conte… Per fortuna l’argentino ha detto no, dando l’opportunità a Marotta e soci di chiudere poi l’operazione. La Juventus vorrebbe quindi fare questo tentativo shock, con però zero speranze di riuscita. I nerazzurri non vogliono privarsene, hanno già respinto l’approccio del Manchester City di Guardiola nella passata estate, e a breve potrebbero cominciare a studiare una ‘blindatura’ attraverso un nuovo e più ricco contratto (fino al 2025?). L’attuale, da circa 7,5-8 milioni di euro netti più bonus, scade nel giugno 2024.

