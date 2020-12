Vice Lukaku, Champions decisiva ma Milik resta in pole

Vice Lukaku, Champions decisiva ma Milik resta in pole

Secondo ‘Tuttosport’, il vice Lukaku passa dalla Champions. Il quotidiano analizza la situazione dei nerazzurri in merito alle possibili vicende di mercato in riferimento alla sessione invernale. In pole resta Milik ma molto dipenderà dal cammino in Champions, poiché con la retrocessione in Europa League non è escluso che possa restare Pinamonti. Dunque, i soldi dell’eventuale qualificazione possono giocare un ruolo chiave nell’acquisizione a titolo definitivo del polacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma