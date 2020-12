Barella: la caviglia è meno gonfia e Conte spera di recuperare il suo centrocampista

Inter, il centrocampista Nicolò Barella si è sottoposto oggi alle terapie e le condizioni della sua caviglia sembrano essere migliorate. Il recupero per domani è sempre in bilico ma il tecnico Antonio Conte spera di recuperarlo in extremis

INTER BARELLA CONDIZIONI/ Domani alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza, l’Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk nella partita valida per l’ultimo turno del girone B di Champions League. Il tecnico Antonio Conte, è in piena emergenza visto che dovrà rinunciare a Vidal e anche Sensi non è al 100%. Inoltre Nicolò Barella si è fatto male alla caviglia nell’allenamento di ieri, ma le ultime notizie che trapelano da Appiano Gentile sono ottimistiche. Il centrocampista è stato sottoposto oggi a delle terapie e la caviglia è meno gonfia. Sicuramente il recupero resta sempre molto incerto, ma l’ex Cagliari farà di tutto per poter essere disponibile alla causa nerazzurra, nella partita più importante, per ora, della stagione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Domani prima dell’incontro si valuteranno ulteriormente le sue condizioni e lo staff medico e il tecnico Antonio Conte, decideranno se ci saranno tutte le situazioni ideali per permettere al giocatore di essere in campo in condizioni più che accettabili, visto la posta in palio. Qualora non dovesse essere presente, ennesima occasione per Christian Eriksen per dimostrare il suo effettivo valore, che per il momento i tifosi nerazzurri hanno visto solo nella sua Nazionale.