Calciomercato Inter, l’ex Juve si sfoga | A Milano con l’erede di Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza i nomi di Pjanic e Allegri. I due potrebbero ricongiungersi in nerazzurro

Attenzione a Miralem Pjanic. A ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista bosniaco si è lamentato per il suo poco utilizzo in quel di Barcellona, dove è approdato l’estate scorsa nell’ambito dello scambio con Arthur. “Voglio giocare di più: non capisco neanche io il perché di questa situazione – ha tuonato – So che posso dare tanto, e quando mister Koeman mi ha chiamato in causa ho sempre risposto, ho giocato delle buone partite. Più di così non so cosa potrei fare. Il non giocare è uno degli aspetti negativi del mio trasferimento al Barça – ha rincarato l’ex Juventus – Non sono soddisfatto e non posso esserlo, nella mia carriera non ho mai accettato l’idea di non giocare e non lo faccio nemmeno ora. Vedremo, questa è una situazione molto delicata che a me non conviene”.

Calciomercato Inter, Pjanic con Allegri: ex Juve possibile ‘pedina’ per Lautaro

A giugno, più che a gennaio, Pjanic potrebbe tornare protagonista del calciomercato. Indiscrezioni danno eventualmente in corsa anche l’Inter, specie se in panchina al posto di Antonio Conte dovesse davvero approdare Massimiliano Allegri, nel mirino come sappiamo anche del Paris Saint-Germain.

Il classe ’90 è stato infatti uno dei cosiddetti ‘fedelissimi’ del tecnico livornese ai tempi della Juve. Ai nerazzurri potrebbe poi venir direttamente proposto, come parziale contropartita per quel Lautaro Martinez che resta forse ancora una prima scelta dei blaugrana per quanto concerne l’attacco. Staremo a vedere. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.