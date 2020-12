Inter: la possibile eliminazione o qualificazione agli ottavi di Champions League significa tanto anche economicamente. I dettagli

Il passaggio del turno agli ottavi di Champions League, per l’Inter, conta veramente tanto. Non soltanto per un fattore sportivo, comunque importante dato che nelle scorse due stagioni i nerazzurri hanno sempre fallito l’obiettivo proprio all’ultima giornata del girone, ma anche economicamente non terminare adesso la propria avventura nella competizione europea più prestigiosa sarebbe importante per la ‘Beneamata’. Scopriamo perché.

Inter, quando i soldi contano: passare stasera significherebbe…

Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, arrivare agli ottavi farebbe decisamente bene ai nerazzurri. Nonostante i premi siano stati rivisti, il ‘Biscione ha incassato circa 40 milioni di euro tra partecipazione al girone (15,2 milioni), risultati sportivi (1 successo e 2 pari, fino a qui, che ne ‘valgono’ 4,5) e soldi legati ai piazzamenti ottenuti dai nerazzurri nell’ultimo decennio (19,8).

Ma passare agli ottavi di finale quanto frutterebbe ai nerazzurri? Se la squadra di Conte questa sera vincesse contro lo Shakhtar Donetsk (2,7 milioni) e passasse il turno (9,5) arriverebbe a guadagnare oltre 12 milioni di euro in una sola notte. Vincere per puro blasone sportivo è importante, certo, ma anche i soldi contano nel calcio.