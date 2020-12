Inter, Barella sta meglio e Conte lo rischierà | Le ultime

Inter: Nicolò Barella sta meglio e Conte sarebbe pronto a rischiarlo contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. I dettagli

Antonio Conte è pronto a rischiare il tutto per tutto. Il tecnico leccese, infatti, vuole testare le condizioni di Nicolò Barella fino all’ultimo. Secondo ‘Sky Sport Italia’, il centrocampista sta molto meglio ed è quindi altamente probabile che l’ex Cagliari verrà ‘testato’ proprio a ‘San Siro’ prima di scegliere la formazione ufficiale per il match di stasera contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League (ore 21).

Difficile, comunque, che possa partire dal fischio d’inizio, ma verrà comunque valutata la tenuta della caviglia quantomeno per far iniziare il giocatore dalla panchina – che, peraltro, non ha alcuna lesione all’articolazione. Se il talento classe 1997 non dovesse farcela, è pronto Christian Eriksen.

