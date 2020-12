Inter: una classifica speciale vede Romelu Lukaku davanti a tutti seguito da altri 6 giocatori nerazzurri nella top 20. I dettagli

Romelu Lukaku è protagonista di una classifica davvero molto particolare, stilata da ‘Transfermarkt’, che lo vede come il giocatore con il valore più alto in Serie A, dato che ha raggiunto l’elevata cifra di 85 milioni di euro. L’attaccante belga, in forma davvero smagliante in questo inizio di stagione, è seguito da Dybala, Matthijs de Ligt e dal compagno di squadra Lautaro Martinez, fermo a 70 milioni. Ma non sono soli. Ci sono anche Stefan de Vrij (8°), Eriksen, Skriniar (12° e 11°), Hakimi (14°) e Barella (16°).

