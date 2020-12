Antonio Conte: i bookmakers quotano a 4,5 il suo esonero entro la fine della stagione

Inter, il tecnico Antonio Conte dopo l’eliminazione della squadra nerazzurra da tutte le competizioni europee potrebbe rischiare di essere esonerato. Questa ipotesi che appare azzardata visto anche lo stipendio di 12 milioni di euro annui, non è comunque da escludere vista la quota dei bookmakers

INTER CONTE BOOKMAKERS/ Se da una parte i bookmakers mettono l’Inter in pole position per la vittoria finale dello scudetto, dopo la prematura uscita di scena da tutte le competizioni europee, contemporaneamente pongono in grave pericolo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Secondo la Snai, la possibilità che il tecnico possa essere esonerato prima della fine della stagione è bancata a 4,5, una quota sicuramente non altissima. Certamente in casa nerazzurra non mancheranno le considerazioni sulla situazione attuale, ma persa l’Europa, in campionato la squadra milanese è seconda a 5 punti dal Milan e in piena corsa sia per lo scudetto, sia per un posto nella prossima Champions e ha ancora l’obiettivo Coppa Italia che è il trofeo minimo che i tifosi si aspettano. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Da qui alla mini sosta di Natale si giocheranno Cagliari-Inter, Inter-Napoli, Inter-Spezia e Verona-Inter, un filotto di quattro vittorie rilancerebbe l’Inter e chiuderebbe tutte le polemiche, in caso contrario i problemi potrebbero acuirsi.