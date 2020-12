Bookmakers: il disastro europeo pone la squadra di Conte in pole per lo scudetto

Inter, l’eliminazione dalle coppe europee mette la squadra di Antonio Conte in cima ai pronostici per la vittoria finale del campionato davanti a Juventus e Milan. Una magra consolazione per i delusi tifosi nerazzurri

INTER QUOTE SCUDETTO/ Non tutti i mali vengono per nuocere, anche se l’uscita dalle coppe europee dopo il deludente pareggio con lo Shakhtar Donetsk che relega l’Inter all’ultimo posto del girone B della Champions League è una ferita aperta per i tifosi nerazzurri che si rimarginerà, forse, solo se a fine stagione la squadra di Antonio Conte si riscatterà con la vittoria di almeno un trofeo, magari lo scudetto. Secondo Agipronews la squadra meneghina, non avendo più impegni durante la settimana, è indicata come la favorita per la vittoria finale dello scudetto. Infatti i bookmakers hanno quotato la squadra di Antonio Conte a 3,10 e hanno messo dietro la prima favorita, la Juventus, che è salita a 3,50, quindi il Milan di Pioli a 4 e il Napoli di Gattuso che è dato a 6,50.

Abbastanza distanti le squadre sorpresa come l’Atalanta che è data 23 e la Roma a 26. L’altra squadra capitolina, la Lazio è data addirittura a 41 mentre il Sassuolo lo hanno dato a 101. Come ha spiegato Calciomercato.com