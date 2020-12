Calciomercato Inter, Allegri in Premier | Subito ‘scippo’ all’Inter

Situazione complicata per l’Arsenal con Arteta che potrebbe pagare con la panchina. Al suo posto si pensa ad Allegri che potrebbe intrecciare i destini con Eriksen

In casa Inter si pensa anche al futuro della panchina vista la debacle di Antonio Conte in Champions League. Tra i candidati accostati ai nerazzurri già in estate c’è sempre Massimiliano Allegri che però potrebbe essere attratto da un’esperienza in Premier League. È infatti a forte rischio la panchina di Mikel Arteta all’Arsenal viste le difficoltà incontrate anche quest’anno dai ‘Gunners’ che potrebbero decidere di affidarsi all’ex allenatore della Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allegri nel mirino dell’Arsenal insieme ad Eriksen

L’Arsenal pensa quindi ad Allegri che gradirebbe restare in Italia, ed avrebbe già da tempo un’intesa con Marotta per il dopo Conte, ma la voglia di tornare in pista potrebbe avere il sopravvento e spingerlo eventualmente a ripartire subito e in Premier, campionato straniero a cui ambisce da molto tempo.

Con un eventuale approdo di Allegri ai ‘Gunners’ salirebbe ulteriormente le quotazioni di un passaggio di Eriksen all’Arsenal essendo vecchio pallino dell’ex Juve. L’Inter vuole cederlo a titolo definitivo o in scambio: nel caso piace Xhaka stimato da Ausilio e probabilmente gradito anche a Conte.