Calciomercato Inter, proposta per il vice-Lukaku | Pronto l’ex Milan

Nonostante l’uscita dalle coppe Antonio Conte vorrebbe ancora un nuovo attaccante: spunta anche l’idea Cutrone

L’Inter di Antonio Conte è uscita dalla Champions League e più in generale dalle coppe europee per quest’anno pareggiando 0-0 in casa contro lo Shakhtar. Quarto posto nel girone e neanche Europa League per i nerazzurri che ora dovranno concentrare le proprie forse totalmente su Coppa Italia e soprattutto Serie A. Nonostante l’assenza di competizioni europee Antonio Conte vorrebbe però ancora inserire in rosa un vice-Lukaku per avere una valida alternativa al belga. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte vuole un vice-Lukaku: spunta l’idea Cutrone

Il solito nome è quello di Olivier Giroud che però potrebbe voler restare al Chelsea poiché venendo all’Inter rischierebbe di giocare ancora meno senza coppe europee. Milik alternativa ma complicata da percorrere, motivo per cui potrebbero essere monitorati alcuni profili che potrebbero essere proposti.

Uno di questi è l’ex Milan Patrick Cutrone, che ha mollato il suo agente Orgnoni (socio di Branchini) e a Firenze non ha più posto vista la folta concorrenza. I viola potrebbero acconsentire alla sua partenza. Il cartellino è comunque del Wolverhampton e l’Inter nel caso lo prenderebbe con la stessa formula con cui è ora alla Fiorentina: in prestito con diritto a giugno 2021 sui 15 milioni.