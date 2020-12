Nuovo scambio in Serie A: Pinamonti può portare Lasagna

Nuovo scambio in Serie A: Pinamonti può portare Lasagna

L’Inter cerca un attaccante e potrebbe riuscire a portarlo a Milano grazie a Pinamonti. Il baby bomber sarà ceduto in prestito per andare a giocare altrove con continuità, condizione che in nerazzurro non si è mai verificata. Per questo sarà lasciato libero di andare visto che non risulta più indispensabile per la lista UEFA. Il suo destino potrebbe ancora essere in Serie A e potrebbe finire all’Udinese in cambio di Lasagna: come rivela tuttomercatoweb, è questa l’ultima ipotesi di mercato che gli esperti ipotizzano per gennaio.

