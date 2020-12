Prende quota l’ipotesi prestito: Eriksen può finire al Cagliari

Prende quota l’ipotesi prestito: Eriksen può finire al Cagliari

Il destino di Eriksen è legato a quello di Conte. Se l’addio a gennaio è ormai certo, resta da capire con quale formula. Il perché è presto detto: la società non è così sicura di continuare Conte anche nella prossima stagione. E cedere Eriksen, nonostante le difficoltà, può essere una mossa affrettata perché un nuovo tecnico potrebbe rilanciarlo nel nuovo progetto. Dunque, prende quota l’ipotesi prestito invernale: se la Roma ci sta pensando, potrebbe non essere la sola in Serie A a contenderselo; nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi di un clamoroso tentativo del Cagliari che prenderebbe Nainggolan a titolo definitivo e il danese in prestito, un tentativo per cercare di rianimare un giocatore attualmente perso.

