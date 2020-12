Festa: “Barella è un giocatore con un qualcosa in più rispetto agli altri, per corsa e dinamismo”

Inter, l’ex difensore Gianluca Festa è stato intervistato da InterTv per avere un parere su Nicolò Barella. L’ex giocatore ha allenato il centrocampista della squadra nerazzurra sia a Cagliari che a Como e ne ha confermato il netto miglioramento

INTER FESTA SU BARELLA/ L’ex difensore Gianluca Festa, in nerazzurro dal 1994 al 1997 con anche 4 presenze nel 1993, ora allenatore, è stato intervistato da InterTv per avere un parere su Nicolò Barella. Il tecnico ha allenato il centrocampista nerazzurro sia a Como che poi nel Cagliari e quindi chi meglio di lui potrebbe dare un’opinione sul giovane centrocampista nerazzurro, anche oggi protagonista contro la sua ex squadra.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho avuto l’occasione di allenare Nicolò sia nelle giovanili del Cagliari che col Como in Serie D. Sicuramente si parla di un giocatore con un qualcosa in più rispetto agli altri, per corsa, dinamismo, ma anche sull’aspetto mentale. Devo dire che in questi anni è cresciuto e sta crescendo moltissimo, specie sul piano caratteriale. Ai tempi di Cagliari era un calciatore spesso irascibile e turbolento in certe occasioni, prendendo moltissime ammonizioni. Adesso è cresciuto su questo aspetto, è diventato un top player”.