Maicon: il giocatore torna in Italia e disputerà il campionato di serie D

Inter, l’ex terzino del ‘Triplete’ Douglas Maicon non ha intenzione di terminare la sua carriera e da gennaio giocherà nuovamente in Italia nel campionato di serie D in una squadra veneta

INTER MAICON AGGIORNAMENTO/ L’ex difensore dell’Inter del ‘Triplete’ Douglas Maicon, non sembra aver alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Il difensore da gennaio tornerà in Italia e disputerà il campionato di serie D a 39 anni. La scorsa stagione ha giocato nella formazione brasiliana del Villa Nova, che ha partecipato al campionato Mineiro. Il calciatore è stato ingaggiato dalla formazione veneta del Sona, che milita appunto in serie D ed è nel girone B. La squadra veneta dopo 7 partite giocate, si trova al sesto posto con 10 punti a 5 lunghezze da Real Calepina e Seregno, che comandano la classifica.

Il club è entusiasta dell’arrivo dell’ex nerazzurro e sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato questo messaggio: “Uno dei terzini più forti mai visti”. Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, ha smesso a 40 anni e 281 giorni, probabilmente anche il terzino brasiliano vorrà emulare il suo ex compagno di squadra.