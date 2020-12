Inter: Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni sui nerazzurri toccando vari temi da Antonio Conte al fallimento in Champions. I dettagli

Dopo la fondamentale vittoria in campionato in rimonta contro il Cagliari (1-3), l’Inter si è rialzata subito dalla delusione in Champions League. I nerazzurri, adesso, si trovano a sole 3 lunghezze dal Milan e in attesa del big match di mercoledì contro il Napoli, si godono il momento. Massimo Moratti, ex presidente della ‘Beneamata’, ha discusso di vari argomenti a ‘Radio anch’io Sport’, tra cui quello dell’arrivo di Antonio Conte al ‘Biscione’:

“Se avrei preso Conte? Non è una domanda facile. Per me come tecnico è bravissimo, è attento alla squadra e ci tiene. Ha un carattere molto difficile, non so se avrei resistito così tanto o se sarebbero nate le stesse situazioni. E’ stata una scelta coraggiosa e come tale aveva i suoi rischi. Mercato? Ne abbiam fatte talmente tante che sinceramente non so quali similitudini fare”.

“Quando certi giocatori vedi che non hanno una resa, non per loro colpa, è anche abbastanza ovvio cambiare e mettere anche loro nella possibilità di giocare dove vengano apprezzati di più. Non mi meravigliano le possibili uscite. Eriksen? Nessuno se lo aspettava un rendimento così, ma gioca anche poco e quindi è difficile giudicarlo. Conte se lo fa giocar poco ha le sue ragioni. Se non hai fiducia inutile continuare”.

Inter, Moratti: “Champions difficile da digerire. Scudetto a tre”