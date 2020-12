Inter, Suarez: “Senza scudetto un disastro”. Poi un ‘consiglio’ di mercato

Il grande ex Luisito Suarez bastona l’Inter di Antonio Conte dando poi un consiglio di calciomercato alla dirigenza nerazzurra

Luisito Suarez senza peli sulla lingua. “Se l’Inter non dovesse vincere lo Scudetto – ha detto il grande ex nerazzurro a ‘Radio Kiss Kiss – la stagione sarebbe disastrosa”. “La vittoria del campionato – ha aggiunto – rimane l’unico vero risultato in grado di poter salvare una stagione. Non avendo impegni europei, Conte ha un grande vantaggio rispetto a squadre come Napoli e Juventus. Adesso potrà pianificare ogni partita con la massima tranquillità, visto che ne avrà una alla settimana. Devo dire però che la delusione per quanto stanno facendo Lukaku e compagni è enorme: la società ha investito tantissimo per rinforzare la squadra”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Suarez: “Sa fare di tutto, a Milano porterei Insigne”

Suarez, che in passato ha pure rivestito il ruolo di osservatore oltre che allenatore della ‘Beneamata’, ha poi toccato l’argomento calciomercato dando un ‘consiglio’ a Marotta e soci: “Un calciatore del Napoli che porterei a Milano? Lorenzo Insigne – la risposta di uno dei pilastri della ‘Grande Inter’ – Sa fare di tutto, ha qualità ed è molto generoso”.