Calciomercato Inter, Eriksen via | Sostituto clamoroso

L’ennesima bocciatura di Eriksen è una ulteriore conferma del fatto che l’avventura del danese all’Inter sia ormai giunta agli sgoccioli

Rilanciato titolare dopo otto panchine ma bocciato subito a inizio ripresa, a Cagliari l’ulteriore conferma che l’avventura all’Inter di Christian Eriksen si interromperà nell’ormai imminente calciomercato di gennaio. L’ex Tottenham è sulla lista dei partenti, lista che che comprende altri quattro nomi, con i nerazzurri che proveranno in tutti i modi a piazzarlo a titolo definitivo, magari attraverso uno scambio alla pari. C’è la disponibilità pure a un prestito, formula che almeno consentirebbe a Suning un risparmio lato ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, in lizza per l’eredità | “All’Inter non dirà mai di no”

Calciomercato Inter, post Eriksen: da De Paul a un nome a sorpresa

Indiscrezioni di mercato sostengono che l’Inter, nello specifico Conte voglia De Paul dell’Udinese – da lui ‘bocciato’ nell’estate 2019 – per rimpiazzare Eriksen. Per l’argentino, però, ci vogliono sui 35-40 milioni di euro e non si sa se il club friulano sia disposto o meno a lasciarlo partire a stagione in corsa, peraltro in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ecco perché Marotta e soci potrebbero vagliare soluzioni alternative.

Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Inter, le ultime sulle condizioni di Hakimi

‘Gazzetta.it’ lancia a tal proposito un nome clamoroso, ovvero quello di Gaetano Oristanio, classe 2002 già dell’Inter ma militante nella Primavera di mister Madonna. Fantasista mancino, bravo nei calci piazzati, per la ‘rosea’ piace molto a top club esteri come il Barcellona ma soprattutto a Conte, motivo per cui ci sarebbe la possibilità di un suo inserimento in prima squadra con la partenza del danese.