Bagni: “Inter e Napoli sono frizzanti, se la giocheranno fino alla fine”

Inter-Napoli, l’ex centrocampista di entrambe le squadre Salvatore Bagni ha voluto dare il suo parere sulla sfida di domani sera allo stadio Meazza. Il calciatore vede una partita equilibrata ma anche una squadra partenopea con l’attacco migliore rispetto ai milanesi

INTER-NAPOLI BAGNI INTERVISTA/ Domani sera sfida al vertice allo stadio Meazza tra l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista Salvatore Bagni, tre stagioni in nerazzurro e quattro all’ombra del Vesuvio, è stato intervistato da Radio Marte, per avere la sua opinione su questa bella partita. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Le squadre sono frizzanti, se la giocheranno fino alla fine. Hanno giocatori che possono cambiare le partite in corsa. Il Napoli però ha più potenziale offensivo rispetto all‘Inter. Chi vincerà avrà un vantaggio sull‘avversario. Le prossime due partite per il Napoli saranno importantissime, quella di San Siro sarà fondamentale per la mentalità.

Bisognerebbe non perdere contro l’Inter e vincere contro la Lazio, anche se tante problematiche possono esserci anche nella gara all’Olimpico. Con 4 punti in 2 partite poi, viste le partite successive, potresti approfittarne“.