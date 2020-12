Boninsegna: “Romelu sta facendo cose eccezionali e sta facendo decisamente dimenticare Icardi”

Inter, l’ex attaccante Roberto Boninsegna ha voluto dare il suo parere sul momento negativo della sua ex squadra dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee dopo il quarto posto nel girone B di Champions League

INTER BONINSEGNA INTERVISTA/ L’ex attaccante dell’Inter Roberto Boninsegna, è stato intervistato da PassioneInter.com per avere un’opinione sulla sua ex squadra in questo momento non proprio positivo, dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee. Queste le sue parole in merito: “Sai, parliamo di una squadra come l’Inter che viene eliminata dalla Champions League, arrivando addirittura quarta nel girone, venendo così esclusa anche dall’Europa League: peggio di così non poteva fare… Logicamente i tifosi ed i giornali si trovano a non poter proprio parlare bene della situazione. Credo sia normale che Conte venga criticato“. Gli hanno chiesto un parere su Romelu Lukaku e lui ha spiegato: “Certamente, è stato un grandissimo acquisto. Mi è dispiaciuto molto quando Icardi se n’è andato perché Mauro ha fatto molto bene a Milano. Ma Romelu sta facendo cose eccezionali e lo sta facendo decisamente dimenticare“.

L’ultima domanda ha riguardato Christian Eriksen e in merito l’ex calciatore ha detto: “L’Inter ha puntato su di lui, ma poi secondo me Eriksen è stato trattato male. Lui si è comportato da professionista, serio, accettando tutte le decisioni dell’allenatore. Io lo conoscevo poco, qui non si è visto giocare tanto e penso che la società lo abbia messo in vendita“.