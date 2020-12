Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando ad uno scambio davvero clamoroso con la Roma in vista di gennaio. I dettagli

Christian Eriksen, che molto probabilmente domani sera partirà dalla panchina, nel big match tra Inter e Napoli che verrà disputato allo stadio ‘San Siro’ alle ore 20: 45, è sempre più in bilico in nerazzurro. Marotta e colleghi pensano quindi alla cessione del giocatore in vista del calciomercato di gennaio. All’orizzonte, un’occasione davvero d’oro per la ‘Beneamata’ ci sarebbe: uno scambio con la Roma tra il fantasista danese e Pellegrini. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, Roma ‘amica’: Eriksen-Pellegrini, si può

L’Inter starebbe approcciando un tentativo con la Roma di scambiare Christian Eriksen e Lorenzo Pellegrini. Questo secondo ‘Calciomercato.it’. il giocatore dei giallorossi piace a Marotta sin dai tempi della Juventus (ancora interessata) e già nel periodo in cui risiedeva alla ‘Vecchia Signora’ provò a portare il calciatore a Torino senza però aver avuto successo.

Cosa dovrebbe essere cambiato rispetto al passato? I nerazzurri puntano sull’arrivo di Tiago Pinto al club capitolino. Il rinnovo del giocatore italiano, infatti, in scadenza nel 2022 con una clausola rescissoria di ben 30 milioni di euro, sembra essere in stand by. Proprio su questo fattore fa affidamento il ‘Biscione’, per rendere concreta un’operazione davvero allettante per entrambe le parti ma che, ad oggi, rimane comunque difficile da attuare. Anche se, per gennaio, va tenuta sott’occhio ogni tipo di evoluzione possibile.