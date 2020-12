Calciomercato Inter, bufala dalla Spagna | L’ex può tornare a gennaio

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una clamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna con protagonista il brasiliano ex nerazzurro Coutinho

Rientrato dal prestito al Bayern, che alla fine ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato alla spaventosa cifra di 120 milioni di euro, Philippe Coutinho non è fin qui riuscito a conquistarsi un ruolo da protagonista nel desolante Barcellona di Koeman. Ciò complice anche alcuni guai fisici che hanno senz’altro complicato il suo reinserimento nella squadra blaugrana. Il fantasista brasiliano era e rimane comunque in vendita, uno dei tanti in sostanza che il Barça manderebbe via domattina per rimpilzare le casse e abbassare il monte ingaggi. In sostanza per cercare di mettere un po’ in sesto un bilancio disastroso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz Marotta | Paga clausola e ‘beffa’ la Juve

Calciomercato Inter, ritorno Coutinho bufala spagnola

Il suo agente Kia Joorabchian, gran ‘consigliere’ di Suning all’inizio della sua avventura calcistica sia in Cina che all’Inter con riscontri tutt’altro che positivi, è in fermento da tempo per cercargli una nuova sistemazione. Plausibile un ritorno in Inghilterra, dove Coutinho ha senz’altro lasciato il segno con la maglia del Liverpool. Dalla Spagna, a sorpresa ma nemmeno troppo, lanciano anche la pista Inter per il prossimo calciomercato di gennaio.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il classe ’92 prenderebbe il posto di Eriksen, in partenza, anche se Conte potrebbe utilizzarlo anche nel ruolo di seconda punta. Quella proveniente dalla penisola iberica ha il sapore, tuttavia, di una grossa ‘bufala’ di mercato, dato che l’Inter non ha alcuna intenzione di puntare sul suo ex giocatore, che peraltro non centrerebbe nulla con l’idea di calcio del tecnico interista. Senza contare che guadagna oltre 10 milioni a stagione.