Niente Premier League per Christian Eriksen, oggetto misterioso in attesa di una nuova destinazione. Si rifà vivo il PSG

Antonio Conte ha concesso a Christian Eriksen una chance da titolare nella sfida vinta in rimonta contro il Cagliari. Una prova a tratti anche positiva del danese che comunque resta un oggetto misterioso in attesa di capire la sua prossima destinazione. L’ex Tottenham partirà infatti con ogni probabilità a gennaio con alcuni club esteri pronti a sfidarsi per averlo in squadra. Si è parlato molto nelle scorse settimane di un eventuale rientro proprio in Premier League, ma oltremanica scrivono che Eriksen non sarebbe intenzionato a tornare in Inghilterra. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz Marotta | Paga clausola e ‘beffa’ la Juve

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea ‘Papu’ Gomez | Scambio con l’Atalanta

Calciomercato Inter, Eriksen niente Premier: c’è di nuovo il PSG

Eriksen dunque non vorrebbe tornare in Premier League preferendo piuttosto un’esperienza al Paris Saint Germain. Con i francesi è possibile un contratto maxi fino al 2025 da 36 milioni di euro complessivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno a sorpresa | Addio e ‘regalo’ a Conte

Il PSG intrattiene inoltre ottimi rapporti con l’Inter e potrebbe nel caso imbastire un nuovo affare in stile Icardi sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto per complessivi 30 milioni di euro.