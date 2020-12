Il futuro di Ashley Young con l’Inter è tutto da valutare nei prossimi mesi e potrebbe essere anche legato alla figura di Conte

Questo primo scorcio di stagione ha messo in evidenza alcuni problemi di rendimento soprattutto per quanto concerne la fascia sinistra dell'Inter. Poca continuità tra Ashley Young e il discontinuo Ivan Perisic, che potrebbero anche far propendere la dirigenza nerazzurra per un nuovo innesto in quella zona di campo. In particolar modo sorprende il rendimento minore dell'esterno inglese rispetto a quello proposto la passata stagione dal suo arrivo a gennaio.

Calciomercato Inter, Young in bilico: futuro da valutare

Young ha offerto fin qui una prima metà di stagione sicuramente sottoritmo, soprattutto in relazione a quanto dimostrato in termini di continuità ed esperienza nei mesi scorsi. Ecco quindi che anche l’ex Manchester United sembra finire nella lista dei calciatori dal destino ancora incerto.

Young ha il contratto in scadenza a giugno e decisivo per il rinnovo sarà proprio il suo rendimento dei prossimi mesi, ma soprattutto il futuro di Antonio Conte. Se il tecnico va davvero via a fine anno, la conferma dell’esterno inglese si fa ancora più complessa.