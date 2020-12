Calciomercato Inter: Lo Monaco rivela che ai nerazzurri piace Gomez sin dai tempi del Catania e potrebbero riprovarci a gennaio. I dettagli

Inutile nasconderlo. Alejandro Gomez, conosciuto dai più come ‘El Papu’, è uno dei calciatori più forti e decisivi della ‘Serie A’, e negli anni lo ha dimostrato a suon di gol e giocate da urlo. Adesso, però, il talento argentino sembra essere arrivato al bivio con l’Atalanta, nella quale è approdato nel 2014, dopo aver rotto con il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato, Lo Monaco: “L’Inter vuole Gomez da tanto, aspettando gennaio”

Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo e attualmente consigliere ‘Figc’, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale del ‘Papu’ Gomez ricordando un aneddoto di mercato sull’interesse dell’Inter per l’attuale capitano dell’Atalanta quando risiedeva ancora al Catania:

“Ho un legame molto particolare con Gomez. Ricordo che lo volli a tutti i costi, ho trattato per averlo con quattro soggetti diversi: fu un affare pazzesco, con un cartellino frammentato, ma alla fine riuscii a strapparlo per 1.2 milioni di euro. Quando esplose a Catania, piaceva all’Inter. Avevo una trattativa aperta con i nerazzurri che non si chiuse: loro mi offrivano 8-9 milioni, io volevo qualcosa in più”.

“Cessione a gennaio? Fino allo scorso anno, spingevo affinché Gomez fosse venduto per incassare il 30% con il mio Catania. Ma mi rispondevano che Gasperini avrebbe lasciato l’Atalanta se fosse stato ceduto Gomez. Mi viene quindi molto difficile pensare che Alejandro possa essere stato protagonista di un atto di forza contro il tecnico italiano”.