Inter: Paulo Fonseca ha risposto ad una domanda su Lukaku stilando i ‘suoi’ attaccanti più forti al mondo aggiungendo un po’ d’ironia

Romelu Lukaku, in questa stagione, sta sorprendendo in fase realizzativa e in fase di non possesso grazie al sacrificio che regala all’Inter di Antonio Conte. Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha risposto ad una domanda sul centravanti nerazzurro, in cui veniva chiesto se secondo il tecnico portoghese l’ex giocatore del Manchester United fosse uno dei 5 migliori attaccanti al mondo, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal talento belga a ‘France Football’. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

L’allenatore dei capitolini ha risposto con un velo d’ironia, elogiando il suo parco attaccanti guidati dall’eterno Edin Dzeko:

“Non sono d’accordo con Romelu Lukaku. Per me i due migliori sono Edin Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è Henrikh Mkhitaryan“.