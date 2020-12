By

Inter: Mancini ha parlato dei valori in campo della Serie A in questa stagione davvero entusiasmante in cui vede la Juventus ancora favorita.

L’attuale campionato di ‘Serie A’ si sta rivelando davvero emozionante grazie a tante squadre ravvicinate in classifica. Il Milan capolista, infatti, ha solo 3 punti di vantaggio sui ‘cugini’ dell’Inter, che stasera affronteranno il Napoli, e 4 sulla Juventus. Roberto Mancini, Ct della nazionale italiana, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta di Modena’, e ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando proprio della battaglia scudetto mai così avvincente negli ultimi anni. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Mancini: “Inter scottata ma competitiva”

Dalla Juventus alla squadra di Conte per arrivare al Napoli di Gattuso e al Milan. Roberto Mancini ha detto la sua sui valori in campo visti fino a qui in campionato:

“La Juventus resta la squadra da battere, anche se le inseguitrici si sono avvicinate. I nerazzurri invece potrebbero pagare lo scotto dell’eliminazione dalla Champions League, ma è una squadra credibile e competitiva. Il Napoli? Senza i punti di penalizzazione avrebbe una classifica ancora più importante di quella attuale. Il Milan sono convinto che reggerà la pressione grazie a Zlatan Ibrahimovic, un esempio per i più giovani”.