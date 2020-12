Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il big match Inter-Napoli andato in scena al ‘Meazza’ e valevole per la dodicesima giornata di Serie A

L’Inter batte il Napoli e accorcia a un solo punto il distacco dal Milan capolista, non andato oltre il 2-2 in casa del Genoa. “Non era un match facile, loro sono un’ottima squadra. E’ stata una partita molto tattica, non bellissima però questi sono punti importanti, conquistati contro una antagonista e un avversario ambizioso e protagonista negli ultimi anni. Per questo valgono il doppio – ha esordito Antonio Conte al microfono di ‘Sky Sport’. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI – Se andava gestita meglio la superiorità numerica? La squadra ha sentito un po’ il peso dell’importanza di questa sfida, alla fine è venuto un po’ il braccino, ma penso che portare a casa queste gare sia significativo per far compiere uno step di crescita sul piano mentale”.

Inter-Napoli, Conte: “Gattuso ha detto una cosa giusta. Fortuna dalla nostra parte”

“Partite così sono difficili – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Il Napoli ha una grandissima organizzazione. Ha detto bene Gattuso, io e lui l’abbiamo ‘imbruttita con la tattica’. La strategia nostra e loro, soprattutto la loro era quella di abbassarsi e coprire tutti gli spazi per poi ripartire. Nel primo tempo abbiamo cercato di andarli a prendere abbastanza alti, ma sono stati bravi a uscire, e per questo siamo poi stati più bassi. Alla fine sul palo la fortuna è stata dalla nostra parte“.