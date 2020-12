Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa | Nainggolan in Spagna

Nuova pretendente per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga piace molto anche in Spagna dove il Villarreal l’avrebbe messo nel mirino

Tra le tante questioni in sospeso di casa Inter c’è anche il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è da molto tempo nell’elenco dei futuri partenti ed è quindi ancora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. A fine mercato estivo fu molto vicino ad un ritorno a Cagliari ma le parti non trovarono l’accordo economico, con l’affare che sfumò. Nainggolan da quel momento ha giocato solamente pochi spezzoni di partita con la maglia dell’Inter evidenziando come sia abbondantemente fuori dai piani di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nainggolan verso l’addio: ci pensa il Villarreal

Alla riapertura del mercato di gennaio potrebbe riprovarci il Cagliari, ma dalla Spagna avanza una nuova candidatura. L’infortunio di Vicente Iborra ha cambiato i piani del Villarreal che cercherà soluzioni nella sessione invernale con lo stesso Nainggolan che potrebbe rappresentare un’idea importante.

In questo senso secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ il club iberico avrebbe bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni sulla situazione del centrocampista ex Roma che è alla ricerca di una via d’uscita. Un ritorno a Cagliari sembrava la soluzione migliore per il classe ’88, ma l’interesse del Villarreal potrebbe fargli cambiare idea.