Il centrocampo resta il reparto più in fermento. Eriksen sempre in uscita e spunta un possibile affare con l’Arsenal

Missione centrocampo per l’Inter che a gennaio dovrà provare a sfoltire la rosa in quella zona di campo visti i tanti calciatori in uscita o a fine ciclo. Su tutti Vecino, Nainggolan e l’immancabile Eriksen che anche contro il Napoli ha raccolto l’ennesima bocciatura restando in panchina per l’intero arco della gara. Ancora un segnale da parte di Conte che è pronto a privarsi del danese a gennaio con la Premier League come possibile destinazione. Con la partenza dell’ex Spurs, Marotta e soci dovranno poi andare a caccia di un nuovo rinforzo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ipotesi Torreira: scambio con Eriksen

L’ex mediano della Sampdoria, Lucas Torreira non trova spazio nell’Atletico Madrid di Simeone e non è da escludere un possibile ritorno all’Arsenal ancora proprietaria del cartellino. Intermediari legati al club britannico potrebbero dunque proporlo alla stessa Inter in cambio proprio di Eriksen.

Torreira, che piaceva ad Ausilio ai tempi della Samp, potrebbe essere proposto sulla base di uno scambio alla pari dal valore di 28/30 milioni di euro. L’Inter appare comunque poco interessata alla proposta in quanto Conte preferirebbe un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. In questo senso dall’Arsenal sarebbe preferibile un affare con Xhaka.