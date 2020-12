Perisic uno dei cinque giocatori che a gennaio potrebbero lasciare l’Inter. In Inghilterra sono certi: sull’esterno croato è tornato il Manchester United

Arrivano ulteriori conferme sulla presenza anche di Perisic nella lista di chi potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Lista che, oltre all’esterno croato, comprende Nainggolan, Vecino, Pinamonti e naturalmente Christian Eriksen. Stando a indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sull’ex Bayern è tornato il Manchester United che ci provò a lungo ai tempi in cui era guidato da José Mourinho. I nerazzurri partono da una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma alla fine potrebbero farsene bastare anche una decina.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Napoli, Conte: “Vittoria che vale doppio. Ecco il motivo della sofferenza finale”

Calciomercato Inter, Perisic al Manchester United: scambio alla pari

In realtà Marotta e soci potrebbero provare ad imbastire uno scambio coi ‘Red Devils’. Considerato che Conte vuole un mediano bravo ad agire davanti la difesa, il nome che può fare al caso dell’Inter è quello di Nemanja Vidic. In scadenza nel giugno 2023, il 32enne serbo non è intoccabile per Solskjaer ed è già stato allenato dal salentino quando era al Chelsea. Al tecnico salentino non sarebbe dispiaciuto averlo con sé pure a Milano, come dimostra l’interesse nelle precedenti sessioni di calciomercato. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Marcos Paulo | Le ultime di InterLive

Il club targato Suning e quello targato Glazer, da un paio d’anni in eccellenti rapporti, potrebbero accordarsi per uno scambio alla pari sui 10-12 milioni di euro.