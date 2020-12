Verso Inter-Spezia | Le ultime da Vidal a Brozovic e Sanchez

Conte e la sua Inter già proiettati alla sfida casalinga con lo Spezia in programma domenica pomeriggio e valida per la tredicesima giornata di Serie A

“Valgono doppio”, ha detto saggiamente Conte dopo i tre punti conquistati col Napoli. Con gli azzurri un successo, il quinto consecutivo in campionato, che proietta Lukaku e compagni a un solo punto dalla vetta occupata dal Milan, ieri sera fermato sul 2-2 dal Genoa. Ma i nerazzurri non possono vivere sugli allori, dato che domenica c’è già un’altra partita. Avversario lo Spezia, reduce dal pari casalingo col Bologna e da un cammino fin qui andato ben oltre le previsioni. La squadra di Italiano gioca un bel calcio e davanti ha elementi in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa, compresa quella dell’Inter.

Inter-Spezia: dubbio Brozovic, riecco Vidal. E Sanchez…

A meno di sorprese, contro i liguri non ci sarà Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, già out ieri, è ancora alle prese con un risentimento all'adduttore sinistro. Conte e lo staff medico non dovrebbero rischiarlo, provando a recuperarlo magari per la gara col Verona di mercoledì prossimo, l'ultima del 2020. Potrebbe invece recuperare per domenica Arturo Vidal: stando al 'Corriere dello Sport' il cileno ha smaltito il problema alla coscia destra accusato contro il Bologna.

In dubbio, infine, Marcelo Brozovic, uscito anzitempo dal big match contro gli uomini di Gattuso a causa di una contusione al retropiede sinistro.