Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Giroud che Conte desidera da tempo come vice di Romelu Lukaku. Ma dall’Inghilterra arrivano cattive notizie

C’è sempre Olivier Giroud in cima alle preferenze di Antonio Conte per il ruolo di vice Lukaku. Il tecnico interista non considera per niente Pinamonti, peraltro infortunato da circa un mese e destinato alla cessione, tanto che è tornato a bussare alla porta dei suoi dirigenti chiedendo l’acquisto di un nuovo bomber che possa far rifiatare – ma anche giocare assieme – al centravanti belga. Il nome fatto è quello del francese in scadenza di contratto col Chelsea e già obiettivo nelle ultime tre sessioni di calciomercato.

Calciomercato Inter, niente Giroud: il Chelsea non lo cede

Giroud era e rimane, però, un obiettivo pressoché irraggiungibile. Il motivo è piuttosto semplice: stando a fonti inglesi Abramovich e Frank Lampard non hanno alcuna intenzione di cederlo a stagione in corso, a maggior ragione a Conte col quale i londinesi finirono in tribunale, dato che lo considerano un elemento preziosissimo in quanto ad esperienza e affidabilità sia in campo nazionale che internazionale. Non è escluso a questo punto un ulteriore rinnovo, per un altro anno, del contratto.

Nell’ultimo periodo il classe ’86 di Chambery ha peraltro trovato grande spazio nell’undici titolare, motivo per cui lui stesso potrebbe non aver così tanta voglia di lasciare i ‘Blues’ per approdare in un’Inter senza coppe, con il rischio concreto di giocare meno che in Inghilterra. A meno di sorprese, quindi, Marotta e soci dovranno guardare altrove per ‘accontentare’ il loro allenatore.