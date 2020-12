Idea a sorpresa per la porta: tentativo per Sirigu

Idea a sorpresa per la porta: tentativo per Sirigu

L’Inter potrebbe arrivare a Sirigu. In panchina contro la Roma e al centro di alcune chiacchiere in riferimento a presunte liti nello spogliatoio, potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Sirigu potrebbe finire all’Inter come vice Handanovic per la stagione corrente, mentre per il futuro potrebbe anche diventarne il titolare a seconda delle decisioni dell’estremo difensore sloveno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma