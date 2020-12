Le ultime news Inter mettono in evidenza il nome di un calciatore nerazzurro che ha terminato in anticipo il 2020. Tornerà all’inizio del nuovo anno

In casa Inter è già anti-vigilia della sfida casalinga contro lo Spezia di Italiano valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri sembrano essersi messi definitivamente alle spalle il fallimento Champions conquistando l’altro ieri contro il Napoli il quinto successo consecutivo in campionato. Un successo, quello con gli azzurri di mister Gattuso, che vale doppio perché ottenuto contro una diretta concorrente per lo scudetto o comunque per le posizioni di vertice. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tagliati gli stipendi | Ritorno clamoroso

Inter-Spezia, Brozovic e Vidal a disposizione. Sanchez…

Per la gara contro i liguri, stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, Conte avrà a disposizione Marcelo Brozovic uscito anzitempo col Napoli a causa di una contusione al retropiede sinistro. Oggi verrà ricontrollato, ma a meno di colpi di scena il croato ci sarà. Idem Vidal, che ha smaltito il problema alla coscia destra che ha accusato contro il Bologna. In miglioramento pure Pinamonti, out da un mese, anche se l’attaccante non dà per ora certezze sul suo recupero per l’incontro di domenica. Che salterà sicuramente Alexis Sanchez, poiché l’infortunio all’adduttore si è rivelato più serio del previsto. L’attaccante cileno tornerà di fatto all’inizio del 2021, saltando pure la gara col Verona di mercoledì prossimo, l’ultima di questo drammatico 2020.