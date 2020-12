Sconcerto Lazio: Luis Alberto sul mercato già a gennaio!

Sconcerto in casa Lazio: come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Luis Alberto sarà messo sul mercato già nella sessione invernale. Nonostante il prolungamento fino al 2025 sottoscritto qualche mese fa, Lotito è deciso a disfarsi dello spagnolo perché ancora risentito dalla polemica esistente tra i due in merito all’acquisto dell’aereo. I rapporti sono ormai ai minimi storici e si attendono offerte importanti per lasciarlo libero: valutazione di base 30 milioni di euro, l’Inter è fortemente interessata ma prima deve cedere Eriksen allo stesso prezzo.

