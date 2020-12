Calciomercato Inter: Radja Nainggolan potrebbe lasciare molto presto e un buon numero di club sono su di lui. I dettagli

L’Inter domani pomeriggio alle ore 15 cercherà la sesta vittoria consecutiva in campionato contro lo Spezia con possibile sorpasso sul Milan in testa alla classifica. Gli occhi di Marotta e colleghi, però, sono anche sul mercato in uscita. Il club nerazzurro, infatti, vorrebbe trovare una soluzione al ‘caso’ Nainggolan, anche se non è affatto facile. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, quella volta che Moratti salvò lo Spezia dal fallimento

LEGGI ANCHE>>> Serie A, Inter-Spezia | Le probabili formazioni

Calciomercato Inter, Cagliari e Fiorentina su Nainggolan

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari. In estate non fece ritorno in Sardegna per ovvi motivi economici ma già a gennaio il centrocampista belga potrebbe lasciare nuovamente Milano, luogo nel quale pare essere ormai fuori dal progetto interista. Giulini e soci sarebbero pronti a riprovarci. Nulla è scritto però, dato che sul giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina e altri club che stanno lavorando sotto traccia.