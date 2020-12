Gervinho: il tecnico Antonio Conte lo vorrebbe come quarta punta

Inter, prosegue il toto attaccante da acquistare nel mercato di gennaio. Il tecnico Antonio Conte avrebbe chiesto Gervinho ma non sono da sottovalutare i soliti noti come Milik e Giroud. Il nome nuovo anche se non è propriamente una punta è il Papu Gomez

INTER CONTE VUOLE GERVINHO/ Prosegue il solito toto attaccanti in casa nerazzurra, in vista del mercato di gennaio. Oltre ai soliti noti come Arek Milik e Olivier Giroud, ma quest’ultimo dopo l’eliminazione della squadra di Antonio Conte dalla Champions League potrebbe decidere, qualora dovesse lasciare il Chelsea a gennaio, di scegliere un altro club che sia ancora in Europa, possibilmente in quella più importante. L’attaccante della squadra inglese punta ad un posto nei 23 della Francia per l’Europeo e quindi, deve avere il maggior numero di possibilità di farsi notare dal tecnico Didier Deschamps. La squadra meneghina avendo già due punte inamovibili e giocando solo il campionato, non è più un club appetibile per il calciatore. Secondo Tuttosport, il tecnico Antonio Conte avrebbe spiazzato Beppe Marotta e Piero Ausilio chiedendo Gervinho, un calciatore che non può certamente fare il vice Lukaku, mentre, sempre secondo il quotidiano sportivo le altre alternative sono appunto l’attaccante del Napoli e la new entry Papu Gomez, che non è propriamente una punta. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

In ogni caso dal 4 gennaio al 1 febbraio si inizierà a fare sul serio, visto che in questa finestra si svolgerà il mercato di riparazione e non ci saranno più ipotesi, ma concrete operazioni per migliorare le rose delle 20 squadre della nostra serie A.