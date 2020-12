Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match Inter-Spezia valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

L’Inter non brilla ma batte lo stesso lo Spezia inanellando la sesta vittoria consecutiva. La squadra di Conte rimane così a un punto dalla vetta occupata dal Milan, vittorioso a Reggio Emilia contro il Sassuolo: “Quando dai continuità riesci a stare nella zona alta della classifica – ha esordito il tecnico a ‘Sky Sport’. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI – Sapevamo delle difficoltà di questa partita, sono una squadra organizzata brava a ripartire, con giocatori capaci di buttarsi negli spazi. E’ una buona vittoria dato che stiamo giocando ogni tre giorni, inutile nasconderci c’è un po’ di stanchezza ma bisogna stringere i tempi per concludere nel migliore dei modi questo blocco di partite.

Calciomercato Inter, Conte: “Vertice col club dopo il Verona. Sul ‘Papu’ Gomez…”

In conclusione, Conte ha risposto sul calciomercato invernale: “Adesso dobbiamo finire questo ciclo di partite, poi è giusto vedersi col club per fare le prime considerazioni in maniera serie e intelligente – le sue parole – Se ‘Papu’ Gomez potrebbe interessarmi? Ho troppo rispetto dei miei calciatori… Ripeto: dopo la gara col Verona bisognerà fare un consuntivo e capire che tipo di situazione la società si aspettava, fare insomma delle valutazioni in maniera obiettiva e serena”, ha concluso.