Da Lautaro a Nzola, ecco le formazioni ufficiali della sfida Inter-Spezia valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Spezia. Conte ne cambia soltanto uno rispetto alla gara col Napoli: la novità è il ritorno di Hakimi sulla destra al posto di Darmian. Per il resto tutto confermato: Lukaku e Lautaro a guidare l’attacco. Solo panchina, quindi, per il rientrante Vidal oltre che per Eriksen, anche se le esclusioni del danese non fanno ormai più notizia. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda ligure, Italiano fa un ampio turnover affidandosi però sempre al 4-3-3: Gyasi e Ismajli ai lati di Nzola. L’arbitro dell’incontro di scena al ‘Meazza’ alle ore 15 sarà Fabbri della sezione di Ravenna.

Formazioni Ufficiali Inter-Spezia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Mora, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Gyasi, Nzola, Ismajli. All.: Italiano

Arbitro: Fabbri di Ravenna