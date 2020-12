Calciomercato Inter: salta una pista calda per la cessione di Christian Eriksen che rischia di rimanere alla beneamata anche dopo gennaio

Christian Eriksen, a causa del suo poco minutaggio all’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. Il calciatore nella squadra di Conte non riesce a trovare spazio, motivo per cui è difficile pensare ad una permanenza sia del tecnico leccese, sia del fantasista ex Tottenham – uno dei due dovrà lasciare Appiano Gentile. Una pista calda per il talento della Nazionale danese, però, potrebbe essere saltata: quella dell’Arsenal di Mikel Arteta. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Da mesi, infatti, si parla dell’addio di Isco dal Real Madrid. Sull’ex calciatore del Malaga avrebbe messo gli occhi proprio il club londinese. Secondo il ‘Sun’, nota testata giornalistica inglese, il tecnico basco starebbe pensando seriamente a portare lo spagnolo in Gran Bretagna. Notizia che, se confermata, non farebbe felice l’Inter dato che pure Eriksen interessa al club britannico.