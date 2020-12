Serie A: sentenza ribaltata Juventus-Napoli si deve giocare. I bianconeri tornano a -6

Inter, Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di annullare la sentenza che aveva condannato il Napoli alla sconfitta 3-0 a tavolino con la Juventus e una penalizzazione di un ulteriore punto di penalità

INTER SI RIGIOCA JUVE-NAPOLI/ Il Collegio di Garanzia del Coni ha preso la decisione di annullare, senza alcun rinvio, la sentenza che aveva dato la vittoria a tavolino alla Juventus contro il Napoli, che causa Covid-19 non si era presentato allo Juventus Stadium. La squadra partenopea aveva anche ricevuto un punto di penalizzazione, ora restituito. Questo nuovo verdetto, come ha informato l’Ansa, sembra lasciare indifferente la società torinese, che ha informato che questa vicenda gli è sempre stata ‘estranea’ . Il problema adesso sarà trovare la data perfetta per entrambe le squadre, per poter recuperare questo incontro, visto che da febbraio in poi ricomincia la Champions e i giorni disponibili si assottigliano ulteriormente. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

In ogni caso anche a gennaio le squadre di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, saranno parecchio impegnate tra campionato, coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana che si dovrebbe giocare il 20 gennaio. In attesa che le due compagini recuperino questa partita, la Juventus si trova ora a 7 punti dal Milan e a 6 punti dall‘Inter, mentre il club campano aggancia a sua volta la formazione torinese a 24 punti.