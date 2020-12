Nel prossimo calciomercato l’Inter proverà a regalare a Conte un vice Lukaku. Resta possibile un tentativo per il bomber fuori rosa e in scadenza, Arek Milik

Milik rimane un candidato forte per l’attacco dell’Inter, per quel ruolo di vice Lukaku ancora scoperto dato che Pinamonti non è stato fin qui proprio considerato – peraltro è out causa infortunio alla caviglia da un mese – da Antonio Conte. Il tecnico preferirebbe Giroud, ma il bomber francese nel mirino pure della Juventus difficilmente verrà liberato dal Chelsea col quale è in scadenza di contratto a giugno. In scadenza c’è, come noto, pure il polacco, anch’egli sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Indiscrezioni danno comunque Marotta propenso a provarci per il cartellino di Milik, sfruttando a proprio vantaggio gli ottimi rapporti instaurati nell’ultimo anno con il club targato De Laurentiis.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen via | Scambio ‘da sogno’ in Premier

Calciomercato Inter, Vecino ‘carta’ per Milik. Alternative di basso profilo

L’Ad dell’Inter potrebbe intraprendere una ‘vecchia strada’ per strappare Milik alla Juve, ovvero quella che conduce allo scambio con un giocatore molto gradito a Gennaro Gattuso. Parliamo naturalmente di Matias Vecino, che tornerà a disposizione di Conte a gennaio dopo l’operazione al menisco e il lungo percorso di recupero. L’uruguagio ha una valutazione sui 10-12 milioni di euro e per questo lo scambio potrebbe andare in porto alla pari. Per tutte le altre news di mercato sui nerazzurri CLICCA QUI. Le alternative a Milik, a sua volta alternativa di Giroud, sarebbero italiane. Pavoletti, Zaza… Insomma non grandi nomi per una squadra che vuole ambire allo Scudetto.