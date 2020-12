Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen, ufficialmente in vendita. I nerazzurri tentano la strada dello scambio. Le ultime

Prima di Verona-Inter Marotta ha annunciato ufficialmente, anche se non ce n’era bisogno, la partenza di Eriksen nell’ormai prossimo calciomercato di gennaio. “Ha avuto difficoltà di inserimento, non si è rivelato funzionale e per cui è giusto trovargli collocazione altrove”. Ieri il fantasista danese non era nemmeno in panchina al ‘Bentegodi’, avendo ottenuto un permesso dal club per tornare in Danimarca e stare vicino alla moglie in dolce attesa. Per tutte le altre news di mercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen torna in Premier: Ausilio ‘sogna’ lo scambio con l’olandese

L’Inter ragiona su uno scambio, dato che difficilmente si presenterà qualcuno con una offerta cash da 22-25 milioni di euro, la cifra necessaria per evitare una sanguinosa minusvalenza. Per questo restano valide le opzioni Arsenal, in cambio dello svizzero Xhaka, e Paris Saint-Germain (a maggior ragione adesso con l’arrivo di Pochettino, suo mentore al Tottenham, al posto di Tuchel), in cambio dell’ex Roma Paredes. Secondo ‘Tuttosport’ il ‘sogno’ dei nerazzurri, più che altro del Ds Ausilio che lo stima da tempo, è quello di piazzare Eriksen al Manchester United in una operazione che includa il cartellino dell’olandese van de Beek, nel mirino della Juventus.

L’ex Ajax sta facendo fatica in Premier e potrebbe dare l’ok al trasferimento a Milano, tutta da verificare, però, la disponibilità dei ‘Red Devils’ a rinunciare ad un giocatore pagato circa 40 milioni di euro solo l’estate scorsa. Magari un tentativo potrebbe essere fatto per uno scambio di prestiti con diritti di riscatto a cifre diverse.