Inter: Samuel Eto’o ha rilasciato alcune dichiarazioni sul confronto tra José Mourinho e Josep Guardiola e non solo. I dettagli

Samuel Eto’o, storico protagonista nell’anno del ‘Triplete’ conquistato dall’Inter di José Mourinho, è stato intervistato da ‘SportBible’. Ai microfoni della nota redazione inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni su un confronto molto scottante tra due grandissimi allenatori, proprio il tecnico portoghese e Josep Guardiola. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI. Non è mancata una sua opinione, poi, sul calciatore più forte di sempre:

LEGGI ANCHE>>> Milan-Inter, è derby scudetto nei risultati (e nella storia)

LEGGI ANCHE>>> Inter, contro il Verona successo pesante | Tutto in 4 punti simbolici

“Mourinho o Guardiola? E’ una questione di stile: ognuno ha il suo, ma io preferisco Mou. Sono più in sintonia con la sua filosofia, ma Guardiola è un top allenatore. Dunque, è difficile fare una scelta. Ma posso dire che non c’è nessun altro allenatore che riuscirà a motivare i suoi giocatori come fa José Mourinho”.

“Ora ci sono tanti allenatori, ognuno con il proprio stile, ma in termini di motivazione, José Mourinho è il numero uno. Per me le vette raggiunte con José sono state speciali. Il giocatore più forte di sempre? Messi è il più grande, sia in questa vita che nella prossima.